Le notizie di venerdì sul coronavirus in Italia (Di venerdì 10 luglio 2020) Sono stati registrati 276 nuovi casi di contagio e 12 morti. I pazienti ricoverati in terapia intensiva scendono a 65 Leggi su ilpost

