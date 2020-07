Le navi dei turisti come "taxi" per trasportare gli immigrati (Di venerdì 10 luglio 2020) Maurizio Zoppi Continua l'emergenza migranti a Lampedusa. Oggi la nave di linea della Siremar con a bordo turisti e passeggeri è tornata al porto dell'isola agrigentina per caricare una cinquantina di naufraghi. Continua l’emergenza migranti a Lampedusa. Oggi la nave di linea della Siremar che parte dall’Isola e passa da Porto Empedocle, ha fatto marcia indietro per recuperare una cinquantina di migranti che dovevano essere trasportati in provincia di Agrigento. Numerose sono le preoccupazioni degli isolani soprattutto in merito al covid-19 e alla depressione economica della piccola isola siciliana che vive di pesca e turismo, causata a quanto pare dagli incessanti sbarchi. “Il trasporto dei migranti da Lampedusa verso altri porti siciliani viene effettuato attraverso la nave di linea. La stessa nave che noi tutti usiamo. Anche i ... Leggi su ilgiornale

"I lampedusani hanno tutte le ragioni ad essere incazzati. In una isola dove il covid non esiste ce lo stanno portando continuando ad utilizzare le navi di linea per il trasbordo dei migranti. Ma la ...

Musolino con De Micheli al test di sollevamento Mose

Il presidente dell'Autorità portuale Pino Musolino è con il ministro dei Trasporti Paola De Micheli venerdì al test del Mose in laguna: la loro foto è postata sul profilo Facebook di Twitter. De Miche ...

