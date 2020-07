Lazio, ufficiale la cessione di Berisha al Reims: affare da 4,3 milioni (Di venerdì 10 luglio 2020) Ora è ufficiale, Valon Berisha lascia la Lazio. Il centrocampista kosovaro è stato ceduto dai biancocelesti ai francesi dello Stade de Reims, come reso noto dallo stesso club della Capitale in un comunicato. “La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Valon Berisha al club … L'articolo Lazio, ufficiale la cessione di Berisha al Reims: affare da 4,3 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

robertoerreB : RT @OfficialSSLazio: ??? Le parole dell'ex attaccante Floro Flores a ?? S.S.Lazio Agenzia Ufficiale: 'Luis Alberto e Milinkovic sono di un al… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Lazio, ufficiale la cessione di Berisha al Reims: affare da 4,3 milioni: Ora è ufficiale, Valon B… - Al3abber : RT @OfficialSSLazio: ??? Le parole dell'ex attaccante Floro Flores a ?? S.S.Lazio Agenzia Ufficiale: 'Luis Alberto e Milinkovic sono di un al… - CalcioFinanza : Lazio, ufficiale la cessione di Berisha al Reims: affare da 4,3 milioni - Carlos22Peixoto : RT @OfficialSSLazio: ??? Le parole dell'ex attaccante Floro Flores a ?? S.S.Lazio Agenzia Ufficiale: 'Luis Alberto e Milinkovic sono di un al… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio ufficiale

I risultati della ricerca hanno messo in evidenza importanti effetti migliorativi sul controllo dei pazienti che hanno utilizzato l’app di coaching UDINE. Le app per smartphone vengono sempre più usat ...Lo Stato di emergenza dichiarato dalla Ocean Viking per una situazione definita "senza precedenti" prima dell'arrivo a Porto Empedocle lascia parecchi dubbi. Almeno sulla base della relazione ufficial ...