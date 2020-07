Lavorazione del corallo, c’è il protocollo d’intesa per la formazione (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – La Giunta regionale ha approvato un protocollo di intesa per la realizzazione di un percorso formativo volto a valorizzare e tutelare l’arte della Lavorazione del corallo e dei cammei. Il percorso rientra nel filone della valorizzazione degli antichi mestieri fortemente voluto dalla Regione Campania, dopo i corsi volti a valorizzare le sete di San Leucio e le ceramiche vietresi. Il protocollo, che vede come partner della Regione Campania il Comune di Torre del Greco, Assocoral e la fondazione il Tarí, si inserisce nell’ambito delle iniziative intraprese per l’ottenimento del riconoscimento di patrimonio immateriale dell’umanità dell’Incisione a cammeo di Torre del Greco. “La Regione ha sempre ... Leggi su anteprima24

