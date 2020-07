Laura Freddi pronta per un nuovo matrimonio? Pare proprio di sì (Di venerdì 10 luglio 2020) Laura Freddi, dopo le polemiche che l’hanno travolta nelle ultime settimane, tra Paolo Bonolis e la moglie, potrebbe essere finalmente pronta per convolare a nozze. Un momento che la donna ha sempre desiderato moltissimo e che, adesso, potrebbe davvero essere molto più vicino di quanto si pensi. A dichiararlo è stata lei stessa in una recente intervista. L’amore con il compagno, d’altro canto, è incredibilmente forte per Laura Freddi che ha trovato in Leonardo D’Amico anche un ottimo padre per la figlia che ha avuto in tarda età. Diventare mamma era un altro dei suoi sogni più grandi di cui più volte, anche all’interno dell’ambiente televisivo, aveva manifestato. Madre e sposa, non potrebbe andare meglio! Ecco i ... Leggi su kontrokultura

«Dovevo cantare in playback, ma quella era una delle tipiche cose che non mi andavano giù. Per cui, dopo qualche parola cantata a tempo con la base, ho messo in tasca il microfono e ho cominciato a ca ...

Sonia Bruganelli: "Mi odiano perchè sono ricca"

La moglie di Paolo Bonolis confessa la vera causa dell'odio sui social... Una delle tante doti di Sonia Bruganelli, imprenditrice, mamma e moglie di Paolo Bonolis, è la schiettezza, come quella che ha ...

