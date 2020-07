L’Atalanta punta sui ristoranti al Gewiss Stadium (Di venerdì 10 luglio 2020) Nonostante le difficoltà legate all’emergenza Coronavirus, prosegue il progetto del nuovo stadio dell’Atalanta. L’impianto inizia a vivere anche nelle zone che lo circondano, grazie soprattutto all’apertura dei ristoranti. Dopo l’inaugurazione di Burger King e di American Graffiti, da poche settimane – scrive Tuttosport – è partita l’attività di Nima, ristorante giapponese rivisitato in chiave fusion, … L'articolo L’Atalanta punta sui ristoranti al Gewiss Stadium è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

sportli26181512 : #Marketing #Notizie L’Atalanta punta sui ristoranti al Gewiss Stadium: Nonostante le difficoltà legate all’emergenz… - conoliodipalma : @cicciovettel95 @Famel44867913 @stetho83 'stagione discutibile' strano eppure con mercato a saldo zero e allenatore… - enzoben43 : Portiere incerto,difesa svagata,con esterno di sx desaparecido, centrocampo lento,attacco privo di punta centrale.… - tutticonvocati : [??ON AIR] @Radio24_news ??L'#Atalanta punta in alto, la #Roma torna a vincere ??#Milan tra gioia post #Juve e ince… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Mutti a RBN: 'Milan-Juve da archiviare velocemente. L'Atalanta punta al secondo posto' -

Ultime Notizie dalla rete : L’Atalanta punta Calciomercato, Juventus e Inter su Arthur: la scelta del giocatore – Ultime CM.IT CalcioMercato.it