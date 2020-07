Lascia Morire di Fame La Figlia di 3 Anni. Il Motivo? Doveva Andare dal Fidanzato (Di venerdì 10 luglio 2020) Oltre 1000 km per Andare a trovare il compagno, la bimba è rimasta sola per una settimana: “Pensavo che fosse stato giusto Lasciarla a casa” Un dramma al limite dell’incredibile arriva dal Giappone, dove una donna ha letteralmente abbandonato la Figlia di 3 Anni a casa per Andare a trovare il Fidanzato. La protagonista della vicenda è Saki Kekehashi di 24 Anni, che ha Lasciato sola la piccola Noa per ben 8 giorni, con l’idea di Andare a trovare il Fidanzato ad oltre 1000 km di distanza, la ragazza infatti risiede a Tokyo e si era spostata a Kagoshima. Sempre Saki avrebbe confessato agli investigatori che reputava quella la scelta migliore. Una volta tornata a casa il ... Leggi su youreduaction

Con la disgregazione del tessuto sociale a seguito del drammatico Outbreak Day, ciò che rimaneva degli statunitensi di The Last of Us Parte 2 ha cominciato a dividersi in gruppi organizzati, fazioni, ...

Muore dopo una caduta nella Rsa, ci sono 19 indagati

L’anziana era ricoverata in una Rsa a Buti ma poi era stata trasferita all’ospedalino di Navacchio. L’esposto della famiglia CASCINA. Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte di una pensionata ...

