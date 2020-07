L’arte di curare e di raccontare, storie, testimonianze e vissuti degli infermieri con il Piero Gabrielli il 15 luglio al Teatro Argentina (Di venerdì 10 luglio 2020) VERSO IL RITORNO STAGIONE ESTIVA 2020 DEL Teatro DI ROMA Mercoledì 15 luglio 2020 (ore 21) al Teatro Argentina Va in scena la restituzione pubblica del workshop L’arte di curare e di raccontare, un progetto in collaborazione con FNOPI – Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni infermieristiche e il Teatro di Roma con il Piero Gabrielli, che raccoglie vissuti, testimonianze e storie degli infermieri raccontate in prima persona dagli stessi protagonisti. L’ARTE DI curare E DI ... Leggi su romadailynews

