L’allarme della Cina: “In Kazakistan una nuova misteriosa polmonite, più letale del coronavirus” (Di venerdì 10 luglio 2020) Una nuova “polmonite sconosciuta“, potenzialmente più mortale del coronavirus, ha già ucciso oltre 1.700 persone finora quest’anno in Kazakistan e il numero di casi sta aumentando in modo significativo da metà giugno in tutto il Paese. A lanciare l’allarme è l’ambasciata cinese in Kazakistan in una comunicazione diffusa giovedì ai propri cittadini. “Il dipartimento della Sanità del Kazakistan ed altre agenzie stanno eseguendo ricerche comparative e non hanno definito la natura del virus della polmonite“, si legge nella comunicazione, secondo quanto riporta la Cnn. In alcune aree del Paese, prosegue la nota, le autorità segnalano centinaia di nuovi casi al giorno. ... Leggi su ilfattoquotidiano

GiovanniToti : Dopo ormai diverse settimane dalla fine del lockdown in #Liguria l’Rt, il famoso indice di contagio, è pari a 0,62.… - LegaSalvini : #Maglie #piazzadelpopolo: Ricordatevi delle bugie della Cina e di chi dava dello 'sciacallo' a chi lanciava l'allar… - FQMagazineit : L’allarme della Cina: “In Kazakistan una nuova misteriosa polmonite, più letale del coronavirus” - franco_sala : RT @GiovanniToti: Dopo ormai diverse settimane dalla fine del lockdown in #Liguria l’Rt, il famoso indice di contagio, è pari a 0,62. I dat… - nonstop9981 : RT @VittorioDeSant7: STRANO. DICEVA CHE I MIGRANTI PORTANO CULTURA E RICCHEZZA. L’allarme della ministra Lamorgese: “Troppa povertà. L’It… -

Ultime Notizie dalla rete : L’allarme della Coronavirus, a Roma e Milano voli con 165 bengalesi: vietato lo sbarco Corriere della Sera