Lady Gaga testimonial per Valentino: la popstar sarà il volto del nuovo profumo Voce Viva (Di venerdì 10 luglio 2020) Lady Gaga testimonial per Valentino è la novità annunciata dalla maison del boss Garavani sui social nell'ultima ora. La popstar, infatti, presterà il suo volto per la nuova essenza Voce Viva, fragranza che verrà presto lanciata sul mercato. Il 2020 di Lady Gaga è particolarmente ricco: dopo il ritorno discografico con Chromatica e il successo dello show One World: Together At Home per la Voce di Paparazzi arriva anche il momento della moda. La casa di moda ha annunciato la novità usando una citazione della popstar: "Sii te stesso, amati e non rinunciare ai tuoi sogni". La nuova fragranza Voce Viva ... Leggi su optimagazine

Un meraviglioso abito color pervinca firmato Valentino che Lady Gaga indossò ai Golden Globes 2019 (abbinato a una chioma colorata della stessa nuance, per l’occasione) avrebbe forse dovuto metterci s ...

Lady Gaga per Valentino: la cantante è Musa del nuovo profumo

La notizia è di quelle inaspettate e sorprendenti. Lady Gaga è stata scelta da Valentino per rappresentare la sua voce… Il suo nuovo profumo che dà voce ai valori della Maison: Voce Viva. Fragranza pr ...

