La Vita in Diretta, Ema Stokholma: “Mia madre ha provato ad affogarmi, voleva mi gettassi da un ponte” (Di venerdì 10 luglio 2020) Un pugno in faccia, un tentativo di affogamento, la richiesta di gettarsi da un ponte. Ema Stokholma torna a parlare del terribile e violento rapporto tra lei e sua madre, argomento trattato nel libro biografico Per il mio bene (Harper&Collins). Durante l’ultima puntata de La Vita in Diretta, intervista dall’amica fraterna Andrea Delogu, la Stokholma ha ricordato quei tremendi momenti di paura familiare. “Mia madre ha provato ad affogarmi, poi mi ha chiesto di gettarmi da un ponte. Mi ha salvato un passante che ha chiesto cosa stesse succedendo”, ha ricordato la dj di origine franco italiana. “Bisogna entrare di più nella Vita dei vicini o dei conoscenti. Bisogna intervenire se si sentono delle ... Leggi su ilfattoquotidiano

DiodatoMusic : Che vita meravigliosa vince anche ai @nastridargento. Grazie a tutti i giornalisti che l’hanno scelta. Grazie a… - ImwoI : RT @AltheaM46684469: Mi sto preparando per la diretta delle 21 aspettando kicca martini. Vi piaccio? ?????? - FQMagazineit : La Vita in Diretta, Ema Stokholma: “Mia madre ha provato ad affogarmi, voleva mi gettassi da un ponte” - ForumFamiglie : ?? Vi aspettiamo questa sera, alle ore 21,00, in diretta con: ?? Debora Donnini, giornalista Vatican news ?? Alberto… - comemusica : RT @neoedizioni: Stasera, ore 17:45. Caterina Perali presenta il suo prorompente romanzo LE AFFACCIATE in diretta facebook con la Libreria… -