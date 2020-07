La Turchia ha deciso: Santa Sofia tornerà ad essere una moschea. Schiaffo al mondo e alla storia (Di venerdì 10 luglio 2020) Da museo a luogo sacro di culto musulmano. Questo il destino di Santa Sofia, monumento simbolo di Istanbul stabilito dal Consiglio di Stato turco che ha annullato la decisione del Consiglio dei ... Leggi su tg.la7

Ultime Notizie dalla rete : Turchia deciso Turchia, Santa Sofia potrà tornare moschea La Stampa Turchia, Santa Sofia potrà tornare moschea

DALL’INVIATO A BEIRUT. Decisione del Consiglio di Stato, alle 8 e 30 parla il presidente Erdogan in tivù. La sentenza riporta le lancette della storia al 1453, quando Sultan Mehmet II trasformò la bas ...

“Santa Sofia deve tornare moschea” dopo 86 anni: il Consiglio di Stato turco dalla parte di Erdogan

Un balzo indietro di 86 anni. Il Consiglio di Stato della Turchia, su pressione dell’esecutivo guidato dal presidente Recep Tayyip Erdogan, ha annullato il decreto del 24 novembre 1934 del padre della ...

