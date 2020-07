La trattativa per Osimhen rallenta. La Premier fa gola all’attaccante del Lille (Di venerdì 10 luglio 2020) La trattativa per portare a Napoli Victor Osimhen rallenta. Il viaggio in città dell’attaccante del Lille aveva fatto crescere l’ottimismo, ma qualcosa è cambiato. Adesso, scrive Repubblica Napoli, c’è il rischio che nell’affare si inserisca qualche club inglese, perché la Premier fa gola al nigeriano. Queste le parole del quotidiano: “Il presidente spera di concludere al più presto la trattativa con il Lille per Victor Osimhen. Ma dopo il blitz della scorsa settimana in città del centravanti nigeriano l’operazione ha subito un inatteso rallentamento e c’è il rischio concreto di un inserimento di qualche club inglese. La ... Leggi su ilnapolista

Sport_Mediaset : Clamoroso dalla Spagna: #Messi sospende la trattativa per il rinnovo. #SportMediaset - napolista : La trattativa per Osimhen rallenta. La Premier fa gola all’attaccante del Lille Lo scrive Repubblica Napoli. C’è il… - ciriolo555 : RT @laperlaneranera: Esiste più di un sospetto Il riscatto pagato serve per Finanziare il Terrorismo Pensate e credete veramente che sia st… - Vincenz72800916 : RT @FilcaCisl: #Legno #arredo, ripresa la trattativa per rinnovare il Ccnl. Federico, segretario nazionale Filca: 'Ci sono 150 mila addetti… - Corry08101961 : RT @gabelmanu: Il punto è che il governo non avrebbe manco dovuto proporre alternative, non ti devi sedere al tavolo per nessuna trattativa… -

Ultime Notizie dalla rete : trattativa per Robur Siena, trattativa per la cessione. Foresti possibile DG Tutto Lega Pro Allianz, colpaccio a sorpresa presa l’ala Davide Alviti

Classe 1996, 200 cm, il forte giocatore laziale arriva dalla De’ Longhi Treviso Ghiacci: «Il suo innesto conferma la volontà di puntare su giovani talenti italiani» TRIESTE Colpo a sorpresa dell’Allia ...

Vettel riaccoglie Alonso: “Un bene per la F1”

Il rapporto tra Sebastian Vettel e Fernando Alonso, almeno dall’esterno, non è mai parso particolarmente stretto. Entrambi i due campioni del mondo hanno mostrato negli ultimi anni di aver legato più ...

Classe 1996, 200 cm, il forte giocatore laziale arriva dalla De’ Longhi Treviso Ghiacci: «Il suo innesto conferma la volontà di puntare su giovani talenti italiani» TRIESTE Colpo a sorpresa dell’Allia ...Il rapporto tra Sebastian Vettel e Fernando Alonso, almeno dall’esterno, non è mai parso particolarmente stretto. Entrambi i due campioni del mondo hanno mostrato negli ultimi anni di aver legato più ...