La tecnologia derivata dallo Spazio per risolvere i problemi sulla Terra: i 4 vincitori della competizione Startup dell’ESA (Di venerdì 10 luglio 2020) I quattro vincitori della competizione Startup dell’ESA usano la tecnologia derivata dallo Spazio per risolvere i problemi sulla Terra. Ciascuna Startup ha presentato online le proprie proposte commerciali ai delegati durante la riunione del Comitato di Politica Industriale dell’ESA del 29 giugno. In una sessione guidata da Eric Morel de Westgaver, Direttore dell’Industria, degli Appalti e dei Servizi Legali dell’ESA, ciascuna Startup ha delineato la propria proposta e risposto alle domande dei delegati degli Stati membri. Le quattro Startup vincitrici sono state selezionate tra un totale di 101 ... Leggi su meteoweb.eu

