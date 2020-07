La spia russa: trama, cast e anticipazioni film stasera su Rai 3 (Di venerdì 10 luglio 2020) La spia russa: trama, cast e anticipazioni film stasera su Rai 3 La prima serata di domenica si apre all’insegna delle grandi emozioni con La spia russa. La pellicola del 2016, in onda oggi 12 luglio 2020 dalle 21:20 su Rai 3, è stata scritta e diretta da Shamim Sarif, regista noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come I misteri di Murdoch, The House of Tomorrow, I Can’t Think Straight e The World Unseen. Segui Termometro Politico su Google News Il lungometraggio drammatico, il cui titolo originale è Despite the Falling Snow, ha potuto contare sulle musiche di Rachel Portman, la fotografia di David Johnson mentre il montaggio è stato affidato a Masahiro ... Leggi su termometropolitico

miriambrown211 : Ovviamente il nome di Scarlett è Olga ed è una spia russa e suo marito è anche il suo capo e lei cerca di scappare… - Theimmigrant84 : @granieri_gianlu @AlessioUrban Sei proprio una spia russa - Orgetorix : La 'balena-spia' russa che ha trovato la libertà al largo della Norvegia | Rep - chanelrouge : @Giada_Aro ah mi hai passato in rassegna il profilo vedo allora la spia russa sei tu - Modern_Stoicist : @Polifem80806627 @GiovanniMusso6 @ricpuglisi Nessun sondaggio, una commissione del senato USA guidata dai Repubblic… -

Ultime Notizie dalla rete : spia russa La spia russa: trama, cast e anticipazioni film stasera su Rai 3

La prima serata di domenica si apre all’insegna delle grandi emozioni con La spia russa. La pellicola del 2016, in onda oggi 12 luglio 2020 dalle 21:20 su Rai 3, è stata scritta e diretta da Shamim ...

Wirecard, un manager di punta aveva a disposizione documenti segreti sull’impiego di armi chimiche

Il crac della fintech tedesca Wirecard si tinge di giallo. Dopo lo scandalo finanziario dovuto a un ammanco di cassa da 1,9 miliardi che ha travolto la società e il suo fondatore, Markus Braun, Wireca ...

La prima serata di domenica si apre all’insegna delle grandi emozioni con La spia russa. La pellicola del 2016, in onda oggi 12 luglio 2020 dalle 21:20 su Rai 3, è stata scritta e diretta da Shamim ...Il crac della fintech tedesca Wirecard si tinge di giallo. Dopo lo scandalo finanziario dovuto a un ammanco di cassa da 1,9 miliardi che ha travolto la società e il suo fondatore, Markus Braun, Wireca ...