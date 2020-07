La sfolgorante fioritura di Castelluccio di Norcia (Di venerdì 10 luglio 2020) Sembrano usciti da un quadro di Pierre-August Renoir o Claude Monet i paesaggi catturati negli ultimi giorni ai piedi del Monte Vettore nei pressi di Castelluccio di Norcia in Umbria e che potete vedere negli scatti raccolti nella nostra gallery di oggi: come ogni anno il Pian Grande e il Pian Perduto, nel pieno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, si accendono grazie a genzianelle, narcisi, violette, papaveri, lenticchie – caratteristiche e coltivate da secoli in questo luogo – ranuncoli, asfodeli, viola eugeniae e acetoselle in fiore, per uno spettacolo incredibile di colori preso d’assalto dai turisti. Il culmine della fioritura si raggiunge infatti proprio in queste settimane, quando tra la fine di giugno e l’inizio di luglio fiorisce anche il fiordaliso, ad aggiungere l’ultima ... Leggi su wired

