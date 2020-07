La sardina Lorenzo Donnoli e l’aggressione che sfocia in omofobia: «Mi ha chiamato frocio di merda, non etero di merda» (Di venerdì 10 luglio 2020) Lorenzo Donnoli, numero due del movimento delle Sardine, ha raccontato tramite social di un’aggressione omofoba subita per difendere qualcuno da un’aggressione razzista. Siamo nel 2020, in Italia, eppure si rende ancora necessario dover difendere qualcuno dal razzismo palesemente esibito in pubblico diventando, a propria volta, bersaglio in quanto omosessuali. «”frocio di merda” e fa per picchiarmi. Non “etero di merda”», comincia così il post di denuncia. Tutto per sottolineare che quella legge contro l’omobitrasnfobia potrebbe far sì che soggetti come quello che ha attaccato Donnoli ci pensino due volte prima di aggredire verbalmente e fisicamente le persone ... Leggi su giornalettismo

