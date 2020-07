La risposta di Mastella a Martusciello: “A settembre vedremo il risultato dell’invincibile armata” (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Ci sono in politica, assai spesso, persone che millantano, azzardando previsioni lunari. Ma quando si supera il limite delle ipotesi bugiarde, viene meno anche l’intelligenza politica di chi azzarda una singolare meteorologia, non da studiosi, ma da fattucchieri. vedremo già a settembre l’invincibile armata guidata dall’oracolo del Nord quale risultato otterrà alle Regionali. Provare per credere”. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in risposta alle ultime dichiarazioni dell’europarlamentare di Forza Italia, Fulvio Martusciello L'articolo La risposta di Mastella a Martusciello: “A settembre ... Leggi su anteprima24

“La coalizione di Mastella arriverà terza ed eleggerà al massimo due consiglieri. Chi può scappi ora”. E’ la risposta dell’europarlamentare e coordinatore provinciale di Forza Italia, Fulvio Martuscie ...

