La regina Elisabetta, che il 10 luglio 1947 ha scelto Filippo (e non se n’è mai pentita) (Di venerdì 10 luglio 2020) Tutte le biografie concordano su una cosa: Elisabetta II ha avuto un solo amore. Philip Mountbatten, nato come principe Filippo di Grecia e Danimarca. Filippo e la regina si sono conosciuti quando lei aveva 13 anni, e si sono sposati a 21. Il fidanzamento ufficiale è stato annunciato alla Gran Bretagna il 10 luglio 1947, esattamentre 73 anni fa. Una vita fa. Leggi su vanityfair

