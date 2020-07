La produzione industriale rimbalza a maggio: +42% mensile (Di venerdì 10 luglio 2020) La produzione industriale "esplode" a maggio 2020 dopo il lockdown causato dal coronavirus. Il rimbalzo era atteso: i dati diffusi oggi dall’Istat parlano di un +42,1% su base mensile. A maggio 2020 l’indice complessivo della produzione dell’industria, corretto per gli effetti di calendario, cala però in termini tendenziali del 20,3%. Nella media del trimestre marzo-maggio, la produzione va giù del 29,9% rispetto ai tre mesi precedenti. La produzione è ancora fortemente influenzata dalla situazione emergenziale degli ultimi mesi, con l’indice generale che al netto dei fattori stagionali cala del 20% rispetto a gennaio, prima dell’esplodere dell’epidemia.Andando più in ... Leggi su blogo

