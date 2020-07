La petizione “Per una scuola reale” senza mascherine e distanziamento di “La Scuola che accoglie” (Di venerdì 10 luglio 2020) In questi giorni circola su Facebook e Whatsapp una petizione lanciata dal movimento “La Scuola che accoglie” con cui si raccolgono firme per tornare a Scuola senza mascherine e senza distanziamento. Secondo Orizzonte Scuola la petizione “ha raccolto 6.043 firme in 11 giorni: tra le adesioni anche 33 medici, 176 operatori sanitari, 435 tra docenti, educatori, personale Ata e dirigenti, 20 psicologi”. La petizione “Per una Scuola reale” senza mascherine e distanziamento di “La Scuola che accoglie” Il sito ... Leggi su nextquotidiano

