La nuova fiamma di Stefano De Martino è nota agli italiani, ecco chi è (Di venerdì 10 luglio 2020) La nuova fiamma di Stefano Da qualche mese Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono al centro del gossip per aver messo un punto alla loro relazione. All’inizio nessuno dei due ha spiegato la causa della rottura, però poi la verità è venuta a galla. Per l’ennesima volta il ballerino di Amici non è stato fedele e si dice che il terzo incomodo sia Alessia Marcuzzi. La notizia è stata subito smentita da Belen, la quale ha chiesto di smettere con questo assurdo pettegolezzo. Anche Stefano è intervenuto per smentire ciò, ma non ha fatto parola di un ipotetico ripensamento. Tale decisione dipende soprattutto da una donna già nota agli italiani per aver partecipato a ... Leggi su kontrokultura

s_starktun_ : RT @miriambrown211: Allora Angelina fa la moglie Bona Leo il marito che scappa con la nuova fiamma Scarlett ma Angelina non si fa fregare e… - miriambrown211 : Allora Angelina fa la moglie Bona Leo il marito che scappa con la nuova fiamma Scarlett ma Angelina non si fa frega… - edismyreligion : pensavo fosse @noghecreo con l la sua nuova fiamma - TwitGinger : Niall Horan avrebbe una nuova fiamma: ecco chi è Amelia Woolley! - infoitcultura : Ignazio Boschetto: la nuova fiamma del cantante de Il Volo è Roberta Morise? -