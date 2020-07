La metamorfosi di Kessie col Milan: da esubero a incedibile nel giro di pochi mesi (Di venerdì 10 luglio 2020) In una ripresa di campionato a dir poco fantastica per il Milan, che ha inanellato ben 4 vittorie (con Lecce, Roma, Lazio e Juventus) e 1 pari (Spal), oltre ai gol di Rebic, Ibrahimovic e Leao, spicca la metamorfosi di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano, infatti, a fine 2019 sembrava destinato a lasciare Milanello dopo le intemperanze e le brutte prestazioni regalate fino a quel momento. Ma ora, dopo il lock-down, il Milan può abbracciare un giocatore tutto nuovo. Merito anche di... Leggi su 90min

In una ripresa di campionato a dir poco fantastica per il Milan, che ha inanellato ben 4 vittorie (con Lecce, Roma, Lazio e Juventus) e 1 pari (Spal), oltre ai gol di Rebic, Ibrahimovic e Leao, spicca ...Una vittoria in rimonta con una personalità d’altri tempi. Il Milan che ha annichilito la Juventus deve tutto a un solo uomo: Stefano Pioli. Sapere che non sarà più lui il tecnico rossonero lascia per ...