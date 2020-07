La maledizione di Glee, da Cory Monteith a Naya Rivera: tutti gli eventi infausti legati alla serie TV (Di venerdì 10 luglio 2020) “Non parlate della maledizione di Glee”, supplicano gli estimatori sui social, dopo la scomparsa di Naya Rivera, la 33enne star della serie tv, di cui da ieri ormai non c’è più traccia e che potrebbe essere annegata nel lago Piru nel sud della California (cliccate qui per vedere il suo ultimo avvistamento video). La maledizione... L'articolo La maledizione di Glee, da Cory Monteith a Naya Rivera: tutti gli eventi infausti legati alla serie TV proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

Ammarvel_ : RT @alydaddario: su rai1 non hanno neanche parlato di ciò che è successo, anzi hanno parlato solo di glee e di questa MaLeDiZiOnE che manco… - FantasticaEhm : RT @intommosgang: rabbrividisco a 'rip', 'maledizione di glee' e quant'altro. NON è né rispettoso e né tantomeno confermato. quindi SMETTET… - jiminie___smile : RT @alydaddario: su rai1 non hanno neanche parlato di ciò che è successo, anzi hanno parlato solo di glee e di questa MaLeDiZiOnE che manco… - blogtivvu : La maledizione di Glee, da Cory Monteith a Naya Rivera: tutti gli eventi infausti della serie TV - allonsygiu : Su tv8 hanno parlato di Naya e della 'maledizione di Glee'. Anche basta con questa maledizione. -