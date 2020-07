La magia della cometa C/2020 F3 (NEOWISE) nel cielo di Fiumicino [FOTO] (Di venerdì 10 luglio 2020) La cometa C/2020 F3 (NEOWISE) immortalata nel cielo di Fiumicino (RM): il Gruppo Astrofili Palidoro ha realizzato un panorama davvero magico, che ritrae la zona vicino al Ponte “Due Giugno”, icona storica della città. Le riprese sono state effettuate da Chiara Elisabetta Tronci e Amedeo Lulli con Camera Mirrorless Samsung NX1000. Il risultato è ottenuto dall’elaborazione di Giuseppe Conzo realizzata come unione di ben 199 riprese con i seguenti parametri: 3 secondi ISO-200 f/5.6, 4 secondi ISO-3200 f/5.6, 2.5 secondi ISO-400 f/5.6 Si può notare sulla destra anche il pianeta Venere.L'articolo La magia della cometa C/2020 F3 (NEOWISE) nel cielo ... Leggi su meteoweb.eu

RaiTre : Un omaggio all’uomo che fu capace di dar vita alle immagini con la magia della musica, #EnnioMorricone:… - ElenarussoTW : La magia della #lunapiena - EremitaMancato : RT @diab00lik: La magia sinistra. Metti un Presidente della corte costituzionale un europeista convinta, Ciellina, mondialista e membro del… - stellavallo : RT @ClaudioCL9: La magia della musica che tutto unisce... Questa poi! #venerdìcover per il #rockfornext (ONE day less) ?… - tizioqualunque : @Onizuha la magia della manifestazione -

Ultime Notizie dalla rete : magia della Morricone, la magia della sua musica in Palazzo Medici Riccardi La Nazione La dura realtà dei secondi a vita: la "meravillosa minoria" dell'Espanyol

ROMA - Retrocedere dopo un derby. Retrocedere anche per colpa dell'ultimo derby perso (1-0 rete di Suarez). L'anno infernale dell'Espanyol finisce con uno scricchiolio sinistro, non un tonfo plateale, ...

Magic – 31^ giornata: il punteggio della redazione

Si è conclusa la 31^ giornata di Serie A e del campionato Magic Gazzetta. Vediamo il punteggio della redazione e i top e i flop dell’undici schierato.

ROMA - Retrocedere dopo un derby. Retrocedere anche per colpa dell'ultimo derby perso (1-0 rete di Suarez). L'anno infernale dell'Espanyol finisce con uno scricchiolio sinistro, non un tonfo plateale, ...Si è conclusa la 31^ giornata di Serie A e del campionato Magic Gazzetta. Vediamo il punteggio della redazione e i top e i flop dell’undici schierato.