La lince ritorna nei boschi dell’Alto Garda, testimone di biodiversità. Eccola nel video (Di venerdì 10 luglio 2020) La lince è tornata a percorrere i boschi dell’Alto Garda, attratta dalla natura selvaggia della Foresta Regionale Gardesana Occidentale, la più estesa della Lombardia. Una fototrappola, collocata da Ersaf per il monitoraggio della fauna al confine tra il Trentino e l’area demaniale, ha registrato il doppio transito del carnivoro a distanza di due giorni l’uno dall’altro: lo scorso 8 giugno, all’inizio del pomeriggio, il mammifero entrava in Lombardia e il 10, a notte fonda, se ne usciva seguendo i propri passi. La lince immortalata non è una novità assoluta nel Bresciano: l’individuo ha il nome di B132, è nato nel nord della Svizzera nel 2006 ed è stato munito di radiocollare che ha permesso di seguirne gli spostamenti nel tempo. Già ... Leggi su ilfattoquotidiano

Rieccola: fotografata la lince nei boschi dell’Alto Garda

Che circolasse nella zona, lo si sapeva. Ma vederla è davvero un’impresa. Così l’immagine che «cattura» una lince nei boschi dell’Alto Garda non può non colpire. Quel felino timido e dalla livrea eleg ...

