La lega e le rompe i denti, atroci violenze di una mamma ai domiciliari (Di venerdì 10 luglio 2020) Un storia di inaudita violenza è quella che viene fuori da un Comune siciliano. Una storia che parla di botte e violenze quotidiane verso i figlioletti da parte di una madre in preda alla droga e alla tossicodipendenza. In un caso alla piccola di 2 anni sono anche stati rotti i denti a colpi di cucchiaio. Non mancavano nemmano le minacce al compagno e ai suoceri costretti a sopportare le orribili violenze della mamma. Per questo motivo la Procura di Catania ha disposto i domiciliari in un’altra casa per una ragazza di 23 anni di Acireale. La donna deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e di estorsione, furto in abitazione ed uso indebito di carta di credito. Alla donna è stata anche sospesa la podestà genitoriale per 6 mesi. Una situazione di profondo degrado ... Leggi su direttasicilia

Stoico26356790 : RT @magicaGrmente22: ............ Lega la figlia di 2 anni e le rompe i denti, agghiacciante storia di una donna finita ai domiciliari htt… - MuredduGiovanni : RT @magicaGrmente22: ............ Lega la figlia di 2 anni e le rompe i denti, agghiacciante storia di una donna finita ai domiciliari htt… - kenyabros1 : RT @magicaGrmente22: ............ Lega la figlia di 2 anni e le rompe i denti, agghiacciante storia di una donna finita ai domiciliari htt… - gplmetano : RT @magicaGrmente22: ............ Lega la figlia di 2 anni e le rompe i denti, agghiacciante storia di una donna finita ai domiciliari htt… - patriziagatto3 : RT @magicaGrmente22: ............ Lega la figlia di 2 anni e le rompe i denti, agghiacciante storia di una donna finita ai domiciliari htt… -

Ultime Notizie dalla rete : lega rompe Lega la figlia di 2 anni e le rompe i denti, agghiacciante storia di una donna finita ai domiciliari BlogSicilia.it Catania, mamma lega figlia al seggiolone e la lancia contro l'auto dell'ex

Legava la figlia, che ha meno di due anni, al seggiolone, anche dalle 12 alle 21, per obbligarla a non muoversi mentre lei usciva di casa. La colpiva violentemente e le ha rotto due denti con un colpo ...

Tiene la figlia di due anni legata per 9 ore al seggiolone e le rompe due denti

AGI - Per obbligare la figlia di due anni a non muoversi mentre lei usciva di casa l'avrebbe legata al seggiolone per 9 ore: dalle 12 alle 21. Non solo: spesso la colpiva con violenza, al punto di rom ...

Legava la figlia, che ha meno di due anni, al seggiolone, anche dalle 12 alle 21, per obbligarla a non muoversi mentre lei usciva di casa. La colpiva violentemente e le ha rotto due denti con un colpo ...AGI - Per obbligare la figlia di due anni a non muoversi mentre lei usciva di casa l'avrebbe legata al seggiolone per 9 ore: dalle 12 alle 21. Non solo: spesso la colpiva con violenza, al punto di rom ...