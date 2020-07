La giustizia italiana demolita dall'Ue. Troppi processi, pochi giudici, indipendenza toghe poco percepita (Di venerdì 10 luglio 2020) Troppe cause civili e commerciali pendenti, pochi giudici in proporzione agli abitanti. E una percezione dell’indipendenza della magistratura migliore solo di quella di Croazia e Slovenia. Vista dalle stanze della Commissione europea, la giustizia italiana si presenta così: con qualche miglioramento rispetto agli anni scorsi, ma con tante cose da cambiare ancora. “Abbiamo proposto al Consiglio di mandare delle particolari raccomandazioni a sette Paesi”, ha detto Didier Reynders, il commissario europeo alla giustizia, presentando il rapporto annuale sullo stato dei sistemi giudiziari Ue. E tra questi Stati, forse non bocciati ma sicuramente rimandati, c’è l’Italia. “Rispetto al 2012 ci sono stati dei miglioramenti, ... Leggi su huffingtonpost

