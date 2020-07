La Germania diventa il cavallo di Troia? (Di venerdì 10 luglio 2020) Deutsche Telekom, la più grande azienda di telecomunicazioni della Germania e d’Europa, avrebbe usato tecnologia di Huawei, il colosso cinese al centro di una diatriba internazionale per la rete 5G, per le proprie infrastrutture. A renderlo noto è stato il quotidiano tedesco Handelsblatt che ha ricostruito, tramite dei documenti, interni, come Deutsche Telekom, in cui … La Germania diventa il cavallo di Troia? InsideOver. Leggi su it.insideover

EVAcevedoBomba : RT @Sur225R: Il mestiere di tradurre secondo #ClaudioMagris L’invervento diventa l’occasione per confermare il suo convinto #europeismo c… - Meinkaiser93 : @Fragment_84 @acaitaliasati @NardoneVadim @borghi_claudio @b3r0_ @iena_gianni Il covid no, la reazione al covid l’a… - Sur225R : Il mestiere di tradurre secondo #ClaudioMagris L’invervento diventa l’occasione per confermare il suo convinto… - ftblsm : La Germania Ovest è campione del mondo. Da quella sera #GuidoBuchwald diventa per tutti 'Diego'; tre mesi dopo la G… - SeguiUltimaVoce : Italia 1990. La #GermaniaOvest vince il #Mondiale e diventa simbolo di rinascita a pochi mesi dalla caduta del… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania diventa Mezzo milione di fedeli in fuga, cosa succede alla Chiesa in Germania? AGI - Agenzia Italia La politica monetaria europea non e' piu' sola

Accettiamo il cambiamento solo in caso di necessità, e riconosciamo la necessità solo in caso di crisi. Così diceva Jean Monnet, padre del progetto di unificazione europea. Non sarebbe quindi sorpreso ...

Turismo e albergatori in crisi, ma la tassa di soggiorno resta

Turismo e albergatori in crisi, ma per ripartire nessuno ha pensato di sospendere la tassa di soggiorno. Odioso balzello che gli italiani hanno iniziato a odiare da quando è stato introdotto. Vero che ...

Accettiamo il cambiamento solo in caso di necessità, e riconosciamo la necessità solo in caso di crisi. Così diceva Jean Monnet, padre del progetto di unificazione europea. Non sarebbe quindi sorpreso ...Turismo e albergatori in crisi, ma per ripartire nessuno ha pensato di sospendere la tassa di soggiorno. Odioso balzello che gli italiani hanno iniziato a odiare da quando è stato introdotto. Vero che ...