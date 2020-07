La geografia secondo il leghista Morelli e i bengalesi che arrivano con i barconi (Di venerdì 10 luglio 2020) Alt, sei straniero e quindi arrivi col barcone. Questa deve essere l’idea di geografia del leghista Alessandro Morelli che, in un post pubblicato su Facebook, sgretola la crosta terrestre e dice che i cittadini del Bangladesh arrivano in Italia attraverso i barconi. Una ricostruzione molto fantasiosa (considerando che i flussi migratori via mare verso in nostro Paese sono perlopiù composti da cittadini del Nord Africa e della parte più Mediterranea del Medio Oriente), tanto per cavalcare la polemica degli ultimi giorni. LEGGI ANCHE > Per il leghista Morelli, Speranza è stato inesistente perché la mamma non sapeva fosse ministro della Salute Il post social pubblicato da Alessandro Morelli su Facebook mostra una ... Leggi su giornalettismo

SpartacusAlban1 : @marcopalears @3Figlio Secondo me, i leghisti e la geografia non vanno d'accordo...le Marche al sud, gli immigrati… - MrsPaeoniaa_ : @wwweleonorax In realtà niente di così interessante peró uno di prima si è seduto sul termosifone e hanno allagato… - mariasilviacorg : RT @_claarissa: Letteralmente Wikipedia lo usano i ragazzini delle scuole medie per scopiazzare le ricerche di storia e geografia ed è da a… - tatonissimo : @Venice_bi_tch @Johnny__Love Ma secondo te conosce la geografia? - saddm00n : RT @_claarissa: Letteralmente Wikipedia lo usano i ragazzini delle scuole medie per scopiazzare le ricerche di storia e geografia ed è da a… -

Ultime Notizie dalla rete : geografia secondo Alessandro Morelli e i bengalesi che arrivano in Italia con i barconi Giornalettismo Con Meridiani Montagne alla scoperta dell’Alpe Adria Trail

In edicola il numero speciale di Meridiani Montagne dedicato all’Alpe Adria Trail. Un omaggio a un territorio che, pur non avendo limiti geografici definiti né un toponimo ufficiale, viene riconosciut ...

In edicola il numero speciale di Meridiani Montagne dedicato all’Alpe Adria Trail. Un omaggio a un territorio che, pur non avendo limiti geografici definiti né un toponimo ufficiale, viene riconosciut ...