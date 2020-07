La Formula 1 ufficialmente al Mugello, il GP di Toscana entra nel Mondiale 2020: la Ferrari festeggerà ‘in casa’ la 1000ª gara (Di venerdì 10 luglio 2020) La Formula 1 torna ufficialmente al Mugello, il boarding del circus ha infatti ufficializzato l’entrata del Gran Premio della Toscana nel calendario del Mondiale 2020. Mark Thompson/Getty ImagesUna notizia speciale per tutti gli italiani, che potranno godersi due gare consecutive in Italia. Il 6 settembre infatti ci sarà il GP di Monza una settimana più tardi (il 13 settembre) andrà in scena il GP della Toscana, dove la Ferrari festeggerà la millesima gara della propria storia. Ad annunciarlo la Formula 1 con un tweet apparso sul proprio canale ufficiale, tramite il quale è stata rivelata anche la data del GP di Sochi, che si terrà il 27 settembre. ... Leggi su sportfair

AutoPinoriAlfio : #autonews. Fernando #Alonso torna ufficialmente in #Formula1 2021, dopo 2 anni lontano da Circus. L’ex ferrarista t… - d0minius : Fernando Alonso torna ufficialmente in Formula 1 con la Renault - newsautoit : ?? #Alonso nel 2021 torna ufficialmente in Formula 1 con la #Renault ?? - TheBallerLegen1 : Fernando #Alonso torna ufficialmente alla #Renault e in @F1 . Avevamo sviscerato la personalità del fenomeno di Ov… - MundoNapoli : Fernando Alonso ufficialmente torna in Formula 1 -