"La forma grave non esiste". Coronavirus, Zangrillo in cattedra: altro schiaffo ai "terroristi" italiani (Di venerdì 10 luglio 2020) Sempre in primissima linea contro chi sparge terrore sul Coronavirus. Si parla di Alberto Zangrillo, il medico del San Raffaele di Milano e di Silvio Berlusconi il quale, con tanto di camice, si è collegato con In Onda, la trasmissione di David Parenzo e Luca Telese su La7, la puntata è quella di giovedì 9 luglio. E Zangrillo fa il punto sulla pandemia: "La realtà italiana è differente dalla realtà americana - premette -. Assolutamente certo è che se ne stiamo uscendo in questo modo è perché abbiamo rispettato il lockdown", aggiunge. Poi però Zangrillo rimarca come "la malattia non ... Leggi su liberoquotidiano

Libero_official : '#Coronavirus, in Italia la forma grave non esiste più': Alberto #Zangrillo a #InOnda fa il punto sull'emergenza… - SplendorSolis00 : RT @QLexPipiens: ...Avevo rifilato un pugno nello stomaco al bambino che era cercato di passarmi avanti nella fila per la mensa. Oggi, quel… - ErmesMoras1 : RT @riktroiani: Prof. #Zangrillo: 'La malattia non è più la stessa, posso confermare che la forma grave non esiste più'. - maxbass82 : RT @meteorologo777: 'Ci sono topi di laboratorio che pensano di saperla più lunga di noi e questi sono i più pericolosi. La forma grave del… - AFoccardi : RT @riktroiani: Prof. #Zangrillo: 'La malattia non è più la stessa, posso confermare che la forma grave non esiste più'. -

