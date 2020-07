La Fioritura di Castelluccio di Norcia 2020: quando ammirare la meraviglia (Di venerdì 10 luglio 2020) Lo spettacolo dalla Fioritura nella piana di Castelluccio di Norcia in Umbria: il periodo e quando andare nell’estate 2020 Quest’anno la Fioritura della piana di Castelluccio di Norcia è avvenuta un po’ in ritardo, ma lo spettacolo è bellissimo come ogni anno. Ci troviamo in Umbria nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Qui … L'articolo La Fioritura di Castelluccio di Norcia 2020: quando ammirare la meraviglia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Con la fioritura del fiordaliso all'inizio di luglio è completa la straordinaria fioritura dei pascoli nei pressi di Castelluccio di Norcia, nel pieno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini: uno spet ...

