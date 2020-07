La Fifa prende il controllo del Var dall’IFAB (Di venerdì 10 luglio 2020) La Fifa punta ad ottenere uniformità nell’utilizzo del Var e vuole che le revisioni vengano applicate allo stesso modo in tutte le competizioni. Per questo, dall’1 luglio, la federcalcio mondiale ha preso il pieno controllo di tutte le attività relative al VAR dall’International FA Board (Ifab), spiega il Times. Una decisione spiegata in una lettera inviata … L'articolo La Fifa prende il controllo del Var dall’IFAB è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

