La fidanzata di papà: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1 (Di venerdì 10 luglio 2020) La fidanzata di papà: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1 Questa sera, venerdì 10 luglio 2020, in prima serata su Italia 1 va in onda La fidanzata di papà, film del 2008 per la regia di Enrico Oldoini. La pellicola vede come protagonisti Massimo Boldi e Simona Ventura. Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a dove vedere la pellicola in tv o in streaming. La fidanzata di papà film: trama Massimo, da poco rimasto vedovo, è padre di due figli: Lara e Matteo; quest’ultimo ... Leggi su tpi

CorriereCitta : La fidanzata di papà stasera in tv: orario, canale, trailer, cast e trama - TvItaMemories : #StaseraInTv (10/07/2020) #Rai1 - #IMiglioriDeiMiglioriAnni #Rai2 - Scatti Di Follia #Rai3 - #LaGrandeStoria… - DonnaGlamour : La fidanzata di papà, quando Simona Ventura ha recitato con Massimo Boldi: le location - zazoomblog : La fidanzata di papà film stasera in tv 10 luglio: cast trama streaming - #fidanzata #stasera #luglio: #trama - POPCORNTVit : 'La fidanzata di papà', qualche curiosità sul film con Massimo Boldi -

Ultime Notizie dalla rete : fidanzata papà Zanardi, la moglie Daniela al suo fianco: "Riuscirà a farcela" Corriere della Sera