La faccia di Angela Merkel quando l’eurodeputata M5S la chiama «padrona dell’Europa» (Di venerdì 10 luglio 2020) L’8 luglio, Angela Merkel era presente al Parlamento europeo a Bruxelles. La Cancelliera era comparsa di fronte all’assise per enunciare i principi della presidenza di turno del Consiglio dell’Unione Europea da parte della Germania, ascoltando anche le repliche dei vari gruppi rappresentati al parlamento europeo. Per il Movimento 5 Stelle, c’è stato l’intervento di Rosa D’Amato, eurodeputata eletta nel corso dell’ultima tornata del maggio 2019. LEGGI ANCHE > Perché la Germania ha potuto tagliare l’Iva dal 19 al 16% Eurodeputata M5S contro Merkel al parlamento UE «La Merkel è percepita come la padrona dell’Europa. Assieme al suo ex Ministro Von der Leyen, oggi la Germania ha l’occasione di riparare agli errori ... Leggi su giornalettismo

isnt_angela : Olalla peggior racconto gotico mai letto MADRE DI DIO A MANI IN FACCIA - bucca_angela : @AntonioNbo15 Bravo cantagliele a quella faccia di bronzo! Continua a ridere e non sa cosa dire !non capisce un caz… - isnt_angela : Porca troia se sento ancora qualcuno parlare di eredità parto a mani in faccia, ve lo giuro. Non riesco nemmeno più a studiare, puttana. - Angela_Carliter : RT @brezzadiluce: Gilbert già sotto per Anna dal primo incontro e fa commenti sempre a suo favore anche dopo che si becca la lavagnata in f… - FrankJack90 : @angela_massi @Pattyjune22 @m_torneo @stanzaselvaggia Ci sono il 45% delle persone che si astengono dal voto perchè… -

Ultime Notizie dalla rete : faccia Angela «L’Europa è capace di grandi cose se siamo in grado di sostenerci l’un l’altro» Linkiesta.it Merkel accoglie Rutte e tra “disciplina e parsimonia” scopre il prezzo di un “sì”

Roma. A febbraio, quando i capi di stato e di governo si erano incontrati a Bruxelles per discutere il bilancio pluriennale, e se ne erano tornati a casa senza nulla di fatto, si diceva che Angela Mer ...

La faccia di Angela Merkel quando l’eurodeputata M5S la chiama «padrona dell’Europa»

L’8 luglio, Angela Merkel era presente al Parlamento europeo a Bruxelles. La Cancelliera era comparsa di fronte all’assise per enunciare i principi della presidenza di turno del Consiglio dell’Unione ...

Roma. A febbraio, quando i capi di stato e di governo si erano incontrati a Bruxelles per discutere il bilancio pluriennale, e se ne erano tornati a casa senza nulla di fatto, si diceva che Angela Mer ...L’8 luglio, Angela Merkel era presente al Parlamento europeo a Bruxelles. La Cancelliera era comparsa di fronte all’assise per enunciare i principi della presidenza di turno del Consiglio dell’Unione ...