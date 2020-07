La dieta di Jennifer Lopez: ecco cosa mangia per tenersi in forma (Di venerdì 10 luglio 2020) Il fisico tonico e asciutto di Jennifer Lopez 51 anni il 24 luglio, è dato non solo da madre natura ma anche da tanto allenamento e diete super controllate. La cantante e ballerina appare sempre con un fisico al top ma segue un regime severo e non sgarra mai. Ma qual’è la dieta che segue con tanto rigore? Scopriamola insieme. La dieta di Jennifer Lopez: la colazione proteica Molto simile allo schema alimentare che segue Megan Markle, Jennifer Lopez a colazione sceglie le proteine un frullato o farina d’avena. Una colazione sostanziosa composta da un frullato di fragole, mirtilli, yogurt greco, cannella, miele e proteine in polvere, per avere i muscoli attivi ed efficienti. Il suo allenatore Dodd Romero ha svelato ... Leggi su quotidianpost

MENUETTOit : #Food e #Music: Jennifer Lopez: ecco la dieta che segue per tenersi in forma - RadioR101 : #R101News: il segreto di JLo per mantenere un fisico mozzafiato a quasi 51 anni ???? - IOdonna : La dieta di Jennifer Lopez: ecco cosa mangia ogni giorno per essere così in forma - afrodite1969 : RT @julien170905: Ci avete rotto il cazzo con Jennifer Lopez, Rihanna e co. Queste nn fanno niente dalla mattina alla sera, hanno decine di… - 752Zayra : RT @julien170905: Ci avete rotto il cazzo con Jennifer Lopez, Rihanna e co. Queste nn fanno niente dalla mattina alla sera, hanno decine di… -

Ultime Notizie dalla rete : dieta Jennifer La dieta di Jennifer Lopez per avere un corpo perfetto a 50 anni Io Donna La dieta di Jennifer Lopez: ecco cosa mangia ogni giorno per essere così in forma

La strepitosa forma fisica di Jennifer Lopez, 51 anni il 24 luglio, è frutto non solo di madre natura, ma anche di tanto allenamento e soprattutto di una dieta iper controllata. Non mancano i momenti ...

Come perdere i chili di troppo con la dieta del bebè

Avete mai sentito parlare di dieta del bebè? Il nome potrebbe trarre in inganno facendo pensare ad una dieta per bambini dal momento che è a base di omogeneizzati. Si avete capito bene è un regime ali ...

La strepitosa forma fisica di Jennifer Lopez, 51 anni il 24 luglio, è frutto non solo di madre natura, ma anche di tanto allenamento e soprattutto di una dieta iper controllata. Non mancano i momenti ...Avete mai sentito parlare di dieta del bebè? Il nome potrebbe trarre in inganno facendo pensare ad una dieta per bambini dal momento che è a base di omogeneizzati. Si avete capito bene è un regime ali ...