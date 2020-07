La diatriba Conte-Juric, il sorpasso, le facce di Spalletti: tutto il meglio dei social dopo Verona-Inter [FOTO] (Di venerdì 10 luglio 2020) Primo tempo assente, avvio ripresa scoppiettante, calo e beffa finale. L’Inter non vince a Verona, stoppata dalla compagine di Juric sul 2-2. Un risultato che lascia i nerazzurri al quarto posto dopo il sorpasso di mercoledì da parte dell’Atalanta. I social, il giorno dopo, scatenati come sempre. Tra i meme e i messaggi più simpatici c’è la il battibecco Conte-Juric, “Il sorpasso” di Gasperini e l’ombra di Spalletti. In alto la FOTOGALLERY con le reazioni più belle. Verona-Inter, il VIDEO del battibecco Conte-Juric: parole forti e qualche insulto. ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : La diatriba #ConteJuric, il sorpasso, le facce di #Spalletti: tutto il meglio dei social dopo #VeronaInter [FOTO] - - Stanisl70162074 : RT @p_in_algeri: Conte oggi voto 3. Nonostante nella diatriba delle colpe le sue siano pochissime, per me, oggi ha fatto solo minchiate. - p_in_algeri : Conte oggi voto 3. Nonostante nella diatriba delle colpe le sue siano pochissime, per me, oggi ha fatto solo minchiate. - edw331 : @_cristiano73 Questa diatriba non ha senso, ma non è nemmeno vero quello che dici a mio avviso. I perchè sono una… - SuperStufo : Ma l'inchiesta su Conte e la diatriba sulla mancata zona rossa a Bergamo e Brescia CHE FINE A FATTO? Lo chiedo agli… -

