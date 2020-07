La deputata Morani festeggia su Twitter i dati della produzione industriale, ma dimentica il lockdown (Di venerdì 10 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (10 luglio) Il web non perdona, a giudicare dalla pioggia di commenti sotto il tweet postato qualche ora fa da Alessia Morani. Con un messaggio che doveva suonare al pubblico social come un incoraggiamento, la deputata dem scrive: «I dati sulla produzione industriale di maggio +42% sono incoraggianti!». A seguire, l’emoticon di incitamento. Peccato, però, che così come decine di utenti le fanno notare, quel dato sia viziato da un particolare: l’incremento, ossia quel +42%, viene fuori dal confronto col mese di aprile quando, a causa del lockdown per il Coronavirus, tutte le filiere industriali erano ferme, tutti gli stabilimenti erano chiusi. July 10, 2020 Dunque, se è vero che da aprile a maggio la ... Leggi su open.online

Contributi alla provincia di Pesaro e Urbino riconosciuta come una delle più colpite dal covid "grazie a un emendamento – fa sapere Alessia Morani, deputata del Pd e sottosegretaria al Ministero dello ...

Roma, 4 lug. (askanews) - "Grazie ad un emendamento voluto dal Pd e riformulato dal governo, anche il territorio di Pesaro Urbino rientra tra le zone che riceveranno contributi, come una delle zone pi ...

