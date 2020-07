La curva epidemica sale per il terzo giorno di fila (Di venerdì 10 luglio 2020) sale per il terzo giorno di fila la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 276, contro i 229 di ieri e i 193 di mercoledì. Metà dei casi odierni sono in Lombardia, che passa da 119 a 135 nuovi positivi. Il totale delle persone colpite da Covid-19 in Italia sale così a 242.639. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Stabile il numero dei decessi, 12 oggi come ieri (mercoledì erano 15), per un totale di 34.938. Si sono registrati decessi oggi in sole 5 regioni: Lombardia (6), Piemonte (2), Veneto (2), Toscana (1) e Lazio (1). Sono 295 i guariti nelle 24 ore (ieri 338), 194.273 in tutto. Per effetto di questi dati cala di poco il numero dei malati attuali, 31 meno di ieri, per un ... Leggi su agi

aldoceccarelli : RT @Agenzia_Italia: La curva epidemica sale per il terzo giorno consecutivo. In #Lombardia metà dei nuovi contagi. - Agenzia_Italia : La curva epidemica sale per il terzo giorno consecutivo. In #Lombardia metà dei nuovi contagi. - CiaoKarol : Coronavirus, il bollettino delle ultime 24 ore in Italia: altri 12 morti e 276 nuovi casi.: Sale per il terzo giorn… - AndreaStair : RT @OpencovidM: Grazie ai dati resi disponibili da @ondatait, ecco una semplice elaborazione sulla curva epidemica dei casi per data inizio… - AndreaZeoli : RT @OpencovidM: Grazie ai dati resi disponibili da @ondatait, ecco una semplice elaborazione sulla curva epidemica dei casi per data inizio… -

Ultime Notizie dalla rete : curva epidemica La curva epidemica sale per il terzo giorno di fila AGI - Agenzia Giornalistica Italia La curva epidemica sale per il terzo giorno di fila

Sale per il terzo giorno di fila la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 276, contro i 229 di ieri e i 193 di mercoledì. Metà dei casi odierni sono in Lombardia, che passa da 119 a 135 nuovi ...

Coronavirus, salgono ancora i contagi in Italia (+276). In Sicilia nessun nuovo caso

Sale per il terzo giorno di fila la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 276, contro i 229 di ieri e i 193 di mercoledì. Metà dei casi odierni sono in Lombardia, che cresce da 119 a 135 nuovi ...

Sale per il terzo giorno di fila la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 276, contro i 229 di ieri e i 193 di mercoledì. Metà dei casi odierni sono in Lombardia, che passa da 119 a 135 nuovi ...Sale per il terzo giorno di fila la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 276, contro i 229 di ieri e i 193 di mercoledì. Metà dei casi odierni sono in Lombardia, che cresce da 119 a 135 nuovi ...