La corsa di Biden alla Casa Bianca: il rebus della vicepresidente (Di venerdì 10 luglio 2020) La scelta del ticket democratico è fondamentale per rafforzare il partito dell'asinello. Per le elezioni di novembre in lizza ci sono varie donne. Al momento, la più gettonata è Susan Rice. Ma la figura più carismatica resta quella di Michelle Obama. È all'inizio di agosto che Joe Biden dovrebbe rendere noto il nome del proprio candidato alla vicepresidenza. Lo scorso marzo, l'ex senatore del Delaware aveva promesso che avrebbe optato per una donna. E, a seguito degli eventi successivi alla morte di George Floyd, assume sempre maggiore consistenza la probabilità che la scelta possa ricadere su un'afroamericana.La selezione di un candidato alla vicepresidenza risulta sempre una faccenda piuttosto delicata. E lo è, a maggior ragione, quest'anno per i democratici. In primo ... Leggi su panorama

