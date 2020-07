La Consulta degrada il Capitano. Bocciato il decreto Sicurezza. Illegittimo vietare l’iscrizione dei profughi all’anagrafe. La Lamorgese assicura che la norma sarà corretta (Di venerdì 10 luglio 2020) Il primo decreto Sicurezza voluto da Matteo Salvini come ministro dell’interno e utilizzato come una clava nella sua battaglia contro i migranti all’epoca del governo gialloverde è incostituzionale. Lo ha stabilito la Consulta, specificando che è una violazione della Costituzione vietare l’iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo. Una pronuncia che conferma quanto avevano già stabilito negli ultimi mesi Tribunali e Corti d’Appello accogliendo i ricorsi dei migranti e ordinando ai Comuni di procedere con le iscrizioni nelle liste anagrafiche. IL PUNTO. La Corte Costituzionale ha stabilito che in quel provvedimento vi è la violazione dell’articolo 3 della Costituzione, quello che stabilisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono ... Leggi su lanotiziagiornale

