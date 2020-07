La condivisione di file Nearby Share appare per alcuni utenti Chrome OS (Di venerdì 10 luglio 2020) La condivisione di file tra dispositivi vicini Nearby Share ha iniziato ad apparire per alcuni utenti su Chrome OS Canary. L'articolo La condivisione di file Nearby Share appare per alcuni utenti Chrome OS proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

CyberSecHub0 : RT @eteria_cloud: #FirefoxSend> #Mozilla sospende il servizio per l’invio e la #condivisione di file: veniva utilizzato dai #cybercriminali… - eteria_cloud : #FirefoxSend> #Mozilla sospende il servizio per l’invio e la #condivisione di file: veniva utilizzato dai… - sonoclaudio : @mozilla sospende temporaneamente il servizio di condivisione #file di #FirefoxSend. - cipgianni : @Sarita_Libre Se hai un account Google hai già Drive: -

Ultime Notizie dalla rete : condivisione file Microsoft Teams si rinnova: chat di gruppo, GIF e condivisione file anche per utenti privati DDay.it - Digital Day OneDrive in Microsoft 365, nuove funzionalità per lo smart working

Microsoft ha annunciato nuove funzionalità di OneDrive su Microsoft 365 che offrono un’esperienza nella gestione dei file più connessa e flessibile per l’utenza business, un maggiore controllo per gli ...

Kaspersky amplia il proprio portfolio prodotti per i security researcher aggiungendo la tecnologia sandboxing per monitorare gli attacchi complessi

La tecnologia sandboxing di Kaspersky è ora disponibile per essere integrata all’interno della rete dei clienti. La versione on-premise di Kaspersky Research Sandbox è stata progettata per consentire ...

Microsoft ha annunciato nuove funzionalità di OneDrive su Microsoft 365 che offrono un’esperienza nella gestione dei file più connessa e flessibile per l’utenza business, un maggiore controllo per gli ...La tecnologia sandboxing di Kaspersky è ora disponibile per essere integrata all’interno della rete dei clienti. La versione on-premise di Kaspersky Research Sandbox è stata progettata per consentire ...