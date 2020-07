La cometa C/2020 F3 (NEOWISE) incanta l’Italia: le FOTO da Celle Ligure (Di venerdì 10 luglio 2020) Una cometa visibile ad occhio nudo: C/2020 F3 (NEOWISE) è stata scoperta a fine marzo, e la sua luminosità è aumentata man mano che si avvicinava al Sole e raggiungeva la minima distanza (lo scorso 3 luglio). L’iceberg interplanetario è sopravvissuto al calore del Sole e diventa sempre più vicino alla Terra, mentre inizia il suo tragitto verso il Sistema Solare esterno. La cometa è stata molto FOTOgrafata negli ultimi giorni: nella gallery gli scatti dell’ufologo Ligure Angelo Maggioni, fondatore di A.R.I.A (associazione ricerca italiana aliena), che l’ha immortalata questa mattina alle 04:20, mentre effettuava il suo passaggio sopra Celle Ligure. La futura luminosità della ... Leggi su meteoweb.eu

