La cefalea cronica è malattia sociale: il Senato ha approvato la legge (Di venerdì 10 luglio 2020) La cefalea cronica è una malattia sociale. A riconoscerla così è stata l’aula del Senato che ieri ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla malattia. Il provvedimento è diventato legge con 235 voti favorevoli, 2 contrari e nessuna astensione.“Grande soddisfazione e un pizzico d’orgoglio per questa battaglia intrapresa nel 2011 da consigliere della Regione Veneto e ora vinta in Parlamento”, ha commentato la deputata della Lega Arianna Lazzarini, prima firmataria della proposta di legge approvata.“L’Italia diventa così il primo Paese in Europa ad adottare un provvedimento come questo - continua nella nota - Un primo punto di partenza e ... Leggi su huffingtonpost

