La Canzone Dell’Estate è il nuovo singolo di Luca Carboni, un mix tra inquietudine e amarezza (audio e testo) (Di venerdì 10 luglio 2020) Il nuovo singolo di Luca Carboni è La Canzone Dell'Estate. Il brano è disponibile in tutte le piattaforme digitali e di streaming, ma anche in radio, a cominciare dal 10 luglio. Il brano è stato scritto durante la quarantena, con l'intento di creare un connubio tra il passato e il presente. Nonostante l'amarezza, la musica lascia spazio anche alla speranza, che non può essere risucchiata dall'inquietudine. Il viaggio musicale di Luca Carboni riprende quindi dall'estate 2020, quella nella quale a essere protagonista è l'emergenza sanitaria che non consente i concerti dal vivo per più di 1000 persone all'aperto e per 200 al chiuso. Non ci saranno quindi concerti di Luca ... Leggi su optimagazine

