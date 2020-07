La campagna acquisti del Papa. Anche Mario Draghi nel "think tank" del Cupolone (Di venerdì 10 luglio 2020) Papa Francesco ha chiamato Mario Draghi a far parte della Pontificia Accademia delle Scienze sociali, il ‘think tank’ all’ombra del Cupolone che si occupa di economia, politica e società con lo scopo di fornire alla Chiesa gli elementi per sviluppare la sua dottrina sociale. L’Accademia è presieduta da un altro economista italiano di rilievo: Stefano Zamagni. Continua così la chiamata di Francesco delle eccellenze laiche per rinnovare il pensiero della Chiesa. Recentemente ha voluto Carmelo Barbagallo, da Bankitalia, all’Autorità di Informazione Finanziaria, l’ente che si occupa di antiriciclaggio. Per la prima volta nella storia quest’anno ha poi designato un manager laico, Fabio Gasperini, come segretario ... Leggi su huffingtonpost

Allarme degli agricoltori pugliesi “Dall’Olanda uva egiziana a metà prezzo”

Foggia, 10 luglio 2020. “Sarà una campagna dell’uva lacrime e sangue”. È il grido d’allarme lanciato da Sergio Curci, responsabile regionale GIE Ortofrutta per CIA Puglia, e Lorenzo Colucci, rappresen ...

