Kumquat per fare il pieno di antiossidanti e proteggere il sistema immunitario (Di venerdì 10 luglio 2020) Detti anche mandarini cinesi, i Kumquat sono degli agrumi contraddistinti da una buccia commestibile e da una polpa dall’inconfondibile sapore aspro. Originariamente coltivati in Cina, oggi si possono trovare anche in altri Paesi del mondo, come per esempio la Florida. Quando si parla dei loro benefici, è cruciale fare riferimento all’importante contenuto di antiossidanti. I mandarini cinesi sono contraddistinti dalla presenza di flavonoidi e fitosteroli. Quando si parla di questi ultimi in particolari, è il caso di ricordare che hanno una struttura simile a quella del colesterolo. Questo significa che possono aiutare a bloccarne l’assorbimento. Il profilo nutrizionale dei Kumquat è da tempo al centro dell’attenzione scientifica. Tra i tanti lavori di ricerca che hanno visto ... Leggi su dilei

