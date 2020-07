Kiko Nalli, dopo il lockdown "ripartenza d'oro" da 2 milioni: Bambooki, trovata geniale (Di venerdì 10 luglio 2020) In due giorni 1,8 milioni di richieste per il “Bambooki”, una nuova invenzione per la colorazione dei capelli in pochissimi minuti (meno di 30). Si tratta di un brevetto dell'hairstylist tra i più famosi al mondo. Adesso, l'ex gieffino Kiko Nalli colleziona un bel risultato. Sorprendente. Che fa sperare tutti perché dopo mesi di lockdown e poche speranze la ripartenza è d'oro. Kiko, in pratica, ha brevettato ed inventato un sistema per la colorazione dei capelli da un semplice Bamboo. E sembra che l'abbia ideata passeggiando in spiaggia. Il risparmio del tempo, utilizzando questo sistema, è utilissimo perché garantisce ai parrucchiere di poter aumentare il numero di clienti. Abbassando i costi. Un vero ... Leggi su liberoquotidiano

Con la chiusura estiva di Uomini e Donne, la vita di Tina Cipollari sembra molto cambiata. Mentre col compagno, Vincenzo Ferrara, il matrimonio sembra a rischio, Tina Cipollari si ritrova messa in dis ...

