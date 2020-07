Kena Mobile “Porta un amico” offre rimborsi fino a 50 euro (Di venerdì 10 luglio 2020) Torniamo a parlare di Kena Mobile per la proroga della promozione Porta un amico, che permette di ottenere rimborsi fino a 50 euro. L'articolo Kena Mobile “Porta un amico” offre rimborsi fino a 50 euro proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

mondomobileweb : Kena Mobile: per IAP lo spot per la Kena 5,99 su reti Mediaset è ingannevole - telefoniatoday : RT @mvno: Kena Mobile proroga l'iniziativa Porta un Amico (con cui avere un rimborso sul proprio credito residuo in base agli amici invitat… - pianetatel : RT @mvno: Kena Mobile proroga l'iniziativa Porta un Amico (con cui avere un rimborso sul proprio credito residuo in base agli amici invitat… - mvno : Kena Mobile proroga l'iniziativa Porta un Amico (con cui avere un rimborso sul proprio credito residuo in base agli… - mondomobileweb : Kena Mobile: continua Porta un Amico fino a 50 euro di rimborso -